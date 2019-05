Die Austrian Darts Open in Premstätten kommen heute so richtig in Fahrt. Österreichs Nummer eins Mensur Suljovic und alle anderen Superstars greifen ins Geschehen ein.

Mensur Suljovic umringt von Fans beim Einmarsch © APA/HANS PUNZ

Wenn die Darts-Superstars der Professional Darts Corporation (PDC) ihre Pfeile werfen, gibt es eine Konstante: Die Halle verwandelt sich auf jedem Flecken dieser Welt in ein Tollhaus. Und das wird auch in der Premstättner Halle nicht anders sein. Laute „One hundred and eighty“-Rufe (180 ist die maximale Punkteausbeute mit drei Pfeilen) und schrille Kostüme (Tiere, Superhelden, Tracht usw.) der enthusiasmierten Zuseher gehören zur Tagesordnung, so auch am gestrigen Auftakttag. Da outete sich Stephen Bunting nach seinem 6:4-Auftaktsieg als Fan von Arnold Schwarzenegger und kündigte an, dessen Museum in Thal besuchen zu wollen. Standesgemäß verabschiedete sich der sympathische Engländer mit einem „I’ll be back!“