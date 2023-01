Die neue Saison hat für Marco Haller in der südlichen Hemisphäre begonnen. Genauer gesagt auf dem australischen Kontinent. In den vergangenen zwei Jahren musste der traditionelle Radsport-Auftakt aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden. Formtest wäre nun aber wohl zu weit hergeholt, eher wird die „Tour Down Under“, die in Adelaide gestartet ist, als „Einrollen“ gesehen.