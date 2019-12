Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die neuen Trikots von Bahrain McLaren © KK

Das Joint Venture wurde im britischen Woking vorgestellt. Das "Bahrain World Tour Cycling Team", für das der Kärntner Marco Haller 2020 an den Start gehen wird, und der Automobil-, Rennwagenhersteller und Technologieführer McLaren wachsen zusammen.

Ursprünglich von seiner Hoheit Scheich Nasser konzipiert, war Bahrain Merida seit 2017 am Start. Die Änderung des Teamnamens schlägt auch ein neues, mutiges Kapitel in der Teamgeschichte auf. Das Formel-1-Team McLaren wird dem Radteam Technologie bringen und auch für moderne Innovationen sorgen. So wurden die neuen Räder bereits im Formel-1-Windkanal geprüft.

Links zum Thema Der Kommentar

Fahrrad-Hersteller Merida bleibt nach wie vor Ausrüster. Jedoch werden selbst die Rennräder in den Farben der Formel-1-Autos designt werden. Als neuer Sponsor ist auch Richard Mille mit an Bord. Der Luxusuhren-Erzeuger, bei McLaren in der Formel 1 längst engagiert, ist erstmals im Radsport tätig.

Neben Marco Haller wurden für 2020 auch Mark Cavendish, Mikel Landa, Wout Poels und Tour-de-France-Etappensieger Dylan Teuns verpflichtet.

Mark Cavendish bei McLaren Foto © KK/McLaren