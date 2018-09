Unglaublich: Laura Stigger holte nach WM-Gold bei der Junioren-WM der Mountainbiker in Stattegg auch WM-Gold bei der Straßen-Rad-WM in Innsbruck. Und das in ihrem erst zweiten Rennen auf der Straße.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Triumph für Laura Stigger © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Pranter)

Es ist eine echte Sensation: Die Tirolerin Laura Stigger holte sich etwas mehr als drei Wochen nach WM-Gold bei der Junioren-WM in Stattegg auch noch WM-Gold auf der Straße: Die 18-Jährige triumphierte auch bei der Rad-WM in ihrer Heimat Innsbruck und holte Gold bei den Juniorinnen.

Laura Stigger im Interview © Kleine Zeitung

Auf dem Mountainbike gibt die seit Dienstag 18-Jährige in den Nachwuchsklassen seit Jahren den Ton an. Sie holte heuer ihren fünften EM-Titel in Serie und triumphierte wie schon 2017 auch bei der WM. An den Straßen-Titelkämpfen in ihrer engeren Heimat kam die Schülerin des BORG Innsbruck zudem nicht vorbei, sie trainierte auch auf dem Straßenrad, dabei war die WM über die schwierige 71,7-km-Strecke von Rattenberg über die Steigungen nach Gnadenwald und auf der Olympia-Runde nach Igls (insgesamt 975 Höhenmeter) erst das zweite Straßenrennen für sie.

Alles richtig gemacht

Auch wenn die Berge ihr natürlich entgegen kamen, Stigger machte an diesem Tag alles richtig, trat auch 300 Meter vor dem Ziel gegen ihre drei Fluchtgefährtinnen goldrichtig an und fuhr Gold nach Hause. "Es ist ein Traum, einfach unglaublich!", meinte sie begeistert, "es war ja erst mein zweites Rennen auf der Straße. Und am Ende haben die Beine schon richtig gebrannt, aber ich habe alles gegeben, was ich habe."

Und das war genug. Was in Zukunft folgt: "Keine Ahnung! Jetzt freue ich mich einmal auf die Youth Olympic Games in Buenos Aires. Dann schauen wir weiter, wohin mein Weg führt."

ÖRV-Medaillen bei Straßen-Weltmeisterschaften Elite:

Silber: Christiane Soeder (Einzelzeitfahren 2008) Bronze: Christiane Soeder (Einzelzeitfahren 2007), ÖRV-Vierer mit Helmut Wechselberger, Bernhard Rassinger, Mario Traxl, Hans Lienhart (100 km Mannschaftszeitfahren Amateure 1987)

Nachwuchs:

Gold: Felix Gall (Straßenrennen Junioren 2015), Laura Stigger (Straßenrennen Juniorinnen 2018)

Bronze: Josef Lonscharitsch (Straßenrennen Junioren 1987), Gerrit Glomser (Straßenrennen U23 1997)