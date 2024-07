Zwei Wochen nach dem Staatsmeistertitel auf dem Schöckl schlug Andreas Kolb auch im Downhill-Weltcup zu. Der Steirer wurde in Haute-Savoie Zweiter hinter dem Franzosen Amaury Pierron. Das Rennen wurde aufgrund einer Unwetterfront vorverlegt, das Finale verlangte der Downhill-Weltspitze alles ab: Der Untergrund war nass und rutschig, die Strecke warf viele Athleten ab. In einer Zeit von 3:50,474 fuhr Kolb auf das Podest. „Ich bin überglücklich über den heutigen zweiten Platz. In den letzten Wochen hat es nicht für ein Weltcup-Podium gereicht, aber wir haben weiterhin hart am Bike und meiner Form gearbeitet. Umso mehr freut es mich, jetzt hier in Frankreich mit der Silbermedaille auf dem Podest zu stehen“, sagte Kolb.