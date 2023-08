Leichtathletik-WM in Budapest

Im Video: Sha'Carri Richardson gewinnt WM-Gold über 100 Meter

Sha'Carri Richardson hat bei der Leichtathletik-WM in Ungarn über 100 Meter in 10,65 Sekunden Titelverteidigern Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,77) entthront. Silber ging an Shericka Jackson (10,72).