Die Sportwelt trauert um Tim Lobinger. Der ehemalige Weltmeister im Stabhochsprung ist mit 50 Jahren seinem schweren Krebsleiden erlegen. "Er hat den Kampf nicht verloren, sondern auf seine Weise gewonnen", heißt es in einer Stellungnahme seiner Familie, in dessen engem Kreis er am 16. Februar in München verstarb.

Schon 2017 war bei Lobinger eine besonders aggressive Form der Leukämie diagnostiziert worden, dank einer Stammzellentherapie konnte diese zunächst noch erfolgreich bekämpft werden, ehe der Krebs 2022 zurückkehrte.

In der Halle feierte Lobinger als Stabhochspringer seine größten Erfolge, 2003 kürte er sich in Birmingham zum Weltmeister, fünf Jahre zuvor in Valencia zum Europameister. Im Freien gewann er 2002 EM-Bronze und 2006 EM-Silber.

Auch nach seiner Karriere als Leichtathlet war Lobinger im Sportbereich tätig, arbeitete als Athletik-Trainer bei RB Leipzig und betreute unter anderem den deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich.