In Madrid kam es zu einem neuen Weltrekord.

Glücklich über den Weltrekord © AP

Die Venezolanerin Yulimar Rojas hat beim Meeting in Madrid einen Hallen-Weltrekord im Dreisprung aufgestellt. Mit 15,43 m sprang die 24-Jährige sieben Zentimeter weiter als die bisherige Rekordhalterin Tatjana Lebedewa am 6. März 2004 in Budapest.