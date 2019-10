Brigid Kosgei lief in Chicago 2:14:04 und pulverisierte die 2003 aufgestellte Bestleistung von Paula Radcliffe um mehr als 80 Sekunden.

Weltrekord in Chicago: Brigid Kosgei © Screenshot

Nur einen Tag nachdem Eliud Kipchoge die Marathondistanz als erster Mensch unter zwei Stunden gelaufen ist und am Tag des Graz-Marathons ist der Kenianerin Brigid Kosgei in Chicago Großartiges gelungen. Die 25-Jährige, deren Halbmarathon-Bestzeit bei 64:28 liegt, hat Paula Radcliffes Marathon-Weltrekord von 2003 verbessert.

2:15:25 lief Radcliffe 2003 in London, 2:14:04 lief Kosgei in Chicago - und damit schneller als der schnellste Mann beim Graz-Marathon. Pulverisiert hat Kosgei nicht nur den Marathon-Weltrekord, sondern auch den Streckenrekord in Chicago - den hielt ebenfalls Radcliffe bei 2:17:18.