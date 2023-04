Es gibt kein anderes Turnier auf der Welt, das schon bei den Proberunden mehrere Zehntausend Fans auf die Anlage bringt. Aber beim Masters in Augusta ist alles anders, da sind auch die Tickets für die Trainingsrunden der Spieler ausverkauft. Daher bejubelten auch tausende Fans an Loch 12 das Hole-in-One von Sepp Straka. Auch beim diesjährigen US Masters 2023 war es das erste Ass im Rahmen der Turnierwoche. Aus knapp 140 Metern fand sein Ball auf dem Par 3 den direkten Weg ins Loch.

"Es war unfassbar", erklärte Straka am Abend im Interview. "Es waren 155 Yard. Die Fahne steckte genau über dem Bunker. Ich habe den ganzen Tag über zu kurz gespielt, der Ball ging nirgendwohin, also habe ich einfach ein 8er Eisen geschlagen, das perfekt am Rand gelandet ist, kurz nach dem Bunker, und der Ball ist reingetropft. Es war erstaunlich."