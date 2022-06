Im Feld für die 122. US Open, die in Brookline, Massachusetts, von donnerstag (16. Juni) bis Sonntag über die Bühne gehen werden, stehen neun Spieler, die sich der umstrittenen LIV-Tour angeschlossen haben. Obwohl diese Protagonisten von der PGA Tour gesperrt sind, dürfen sie antreten, da die US Open von der USGA organisiert werden und diese kein Startverbot für LIV-Tour-Spieler ausgesprochen hat. Gespannt darf man sein, wie Dustin Johnson (USA), Sergio Garcia (ESP) oder Louis Oosthuizen (RSA) von den Fans aufgenommen werden.