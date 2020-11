Facebook

Matthias Schwab © GEPA

Nach dem 21. Rang in der Vorwoche verpasste der Steirer Matthias Schwab in der zweiten Konkurrenz in Paphos (1 Mio. Euro) am Freitag den Cut. Bei tiefen Scores der Rivalen genügte eine zweite Runde mit 69 Schlägen auf dem Par-71-Kurs nicht, mit dem Gesamtscore von zwei unter Par fehlten Schwab als 63. vier Schläge auf die Preisgeldränge.