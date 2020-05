Am 9. und 16. Juni im TV Österreichs Golf-Stars spielten für den guten Zweck

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

So eine Runde gibt es wirklich nicht aller Tage: Sarah Schober, Christine Wolf, Bernd Wiesberger und Matthias Schwab stellten sich gemeinsam auf der Anlage des GC Schloss Schönborn in den Dienst der guten Sache und schlugen bei einem noch nie dagewesenen Turnier ab "Es war ein mega Event", erzählt Sarah Schober, "es hat großen Spaß gemacht, mit Christine, Bernd und Matthias eine beachtliche Summe für Hilfsorganisationen zu erreichen." Bei neun Loch-Skins-Games in einem Round Robin System standen die vier Golfstars im direkten Duell. Es werden drei Mal zwei Duelle bestritten. Legende Markus Brier ist mit den Spielern auf dem Platz und kommentiert das Geschehen für den ORF mit.

Die ersten Duelle: Schober gegen Wiesberger und Wolf gegen Schwab. Die weiteren zwei Runden der AUSTRIA 4 – Corona Golf Charity sind auf ORF Sport + am 9. und 16. Juni (jeweils 20.15 Uhr) zu sehen. In der kommenden Runde kommt es zum Steirer-Duell zwischen Schober und Schwab. Wolf spielt gegen Wiesberger.

Im "Skins-Game" hat jedes Loch einen Wert von 300 Euro, die in den Spendentopf der Spielerin oder des Spielers mit dem besseren Score auf dem jeweiligen Loch flossen. "Speziell gemeinsam mit den Herren für einen guten Zweck aufzuteen war etwas Besonderes. Ich hoffe, das solche Art von Events mit den Herren Zukunft haben", sagte Schober, die ihren Betrag an "Help 4 Kids" gespendet hat. Insgesamt kam eine Summe von 28.200 Euro zusammen. Wolf widmete ihre erspielte Summe "Helfen mit Herz", Schwab schlug für "Wings for life" ab und Wiesberger stellte sich für den "Sterntalerhof" in den Dienst der guten Sache.