Der Steirer Matthias Schwab führt das Feld beim hochdotierten Turnier der European-Tour-Finalserie in der Türkei mit drei Schlägen Vorsprung an.

Matthias Schwab © (c) Getty Images (Warren Little)

Matthias Schwab ist seinem ersten Sieg bei der European Tour wieder einen bedeutenden Schritt näher gerückt. Der Österreicher ist beim mit 7 Millionen Euro dotierten zweiten Turnier der Finalserie im türkischen Belek nahe Antalya weiterhin sensationell unterwegs und baute seine Führung am dritten Tag sogar aus.

Nach 54 Löchern hält der Steirer bei 18 unter Par und geht mit drei Schlägen Vorsprung auf die ersten Verfolger in den Finaltag. An zweiter Stelle liegen ex aequo Patrick Reed (USA), Tyrrell Hatton, Ross Fisher (ENG), Robert McIntyre (SCO) und Benjamin Hebert (FRA).

A serious statement of intent 👊



Schwab eagles the 1st in style.#TurkishAirlinesOpen #RolexSeries pic.twitter.com/qRbPbnJkZf — The European Tour (@EuropeanTour) November 9, 2019

Schwab begann den dritten Tag mit einem Eagle und spielte sodann souverän, ehe mit einem Doppelbogey auf der 12 ein kleiner Rückschlag erfolgte. Aber selbst davon ließ sich der 24-Jährige nicht irritieren. Mit einem Birdie auf der 18 besiegelte der Österreicher das Drei-Punkte-Guthaben auf die Konkurrenz.

Weiterhin nicht nach Wunsch läuft es in der Türkei für Bernd Wiesberger. Der Burgenländer fand zunächst einen gute Rhythmus, lag schon bei fünf unter Par, ehe ihn ein Doppelbogey und ein Bogey neuerlich zurückwarfen. Der Führende im Race to Dubai liegt an der geteilten 54. Stelle.