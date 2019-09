Kevin Chappell gelang in West Virginia eine 59er-Runde, er ist damit einer von erst elf Golfern, der auf der PGA-Tour weniger als 60 Schläge benötigte. Sepp Straka scheiterte am Cut.

Kevin Chappell © AP

Golf-Profi Sepp Straka hat beim ersten Turnier der neuen PGA-Saison den Cut denkbar knapp verpasst. Nach einer 71er-Auftaktrunde und nur Rang 115 machte der Wiener am Freitag (Ortszeit) beim mit 7,5 Mio. Dollar dotierten Greenbrier Classic in West Virginia mit einer starken 66er-Runde zwar 46 Plätze gut, scheiterte bei 3 unter Par letztlich aber um einen Schlag am Einzug ins Preisgeld-Wochenende.

Kevin Chappell hat ein rares Kunsstück vollbracht: Zum erst elften Mal in der Geschichte ist es einem Golfer auf der US-Tour gelungen, eine Runde mit weniger als 60 Schlägen zu beenden. Ihm gelang eine 59er-Runde, dabei hatte er im Finish sogar die Chance auf einen Schlag weniger - sein Birdieputt auf der 18 aus drei Metern verfehlte aber das Ziel. Mit neun Birdies in Folge hat Chapell zudem einen Tour-Rekord eingestellt. Sein US-Landsmann Jim Furyk ist der einzige Profi, der nur 58 Schläge auf der PGA-Tour benötigte.