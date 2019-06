Mit eisernen Nerven zum Titelgewinn

Facebook

Die Bedingungen auf dem Jacques-Lemans-Golfclub in St. Veit-Längsee waren für die Kärntner Mannschaftsmeisterschaft für die Damen und Herren optimal. Aber nur sechs Männerteams und nur fünf Frauenmannschaften nahmen teil. Besonders auffällig dabei war, dass der Golfpark Klopeiner See kein Männerteam stellte. Dies hätte es wohl unter Erich Rudolf, der leider viel zu früh verstorben ist, nicht gegeben. Der Klub investierte in den letzten Jahren viel Geld und Zeit in den Nachwuchs.



Bei den Damen kam es zum erwarteten Finale, da Klopein auf Nationalspielerin Johanna Ebner verzichten musste. So duellierten sich KGC Dellach und Seltenheim im Finale. Da waren Antonia und Cäcilia Reichel, Ina Sandriesser und Stefanie Lindermuth ein wenig stärker als Kathrin Pinter, Lisa Papitsch, Nina Moser und Nadja Schulterer und siegten 2:1. Den Klagenfurterinnen fehlte Linda Stebernjak, die international im Einsatz war. Rang drei ging an GC Millstätter See vor Klopein und St. Veit.



Die Herren aus Seltenheim bewiesen beim Triumph die besten Nerven. Schon in Runde eins gab es gegen St. Veit einen hauchdünnen 4:3-Erfolg. Im Halbfinale setzten sich die Klagenfurter gegen die Mannen aus Dellach ebenfalls 4:3 durch. Im Finale spielten Florian und Christoph Thuller, Moritz Russling, Michael Rotheneder, Manuel Manschitz, Jürgen Zigar, Manuel Leitner, Bernie Sussitz und Daniel Moretti einen klaren 5:2-Sieg über Finkensten (Dominik Berger, Jochen Ruf, Andreas Napokoj, Markus Kerschbaumer, Alexander Meyer, Nicola Kavalar, Helmut Buxbaum, Jakob Timmerer, Marks Sabin) heraus.



Ab Freitag steigen die österreichischen Team-MidAmateur-Meisterschaften, die in verschiedenen Leistungsklassen gespielt werden. In Kärnten ist der GC Finkenstein Gastgeber der Division 1 und 2 der Damen. In der höchsten Gruppe zählt Dellach zu den Titelanwärterinnen, in Division 2 spielen Seltenheim und Wörthersee-Velden um den Aufstieg.