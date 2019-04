Ein Meilenstein für Sarah Schober: Die steirische Golferin (26) gewann in Frankreich ihr erstes Turnier als Proette.

Der Moment des Sieges: Sarah Schober gelang der Birdie-Putt zum Turniersieg © LET Access Tour

Ein verpasster Flug hat wohl recht selten eine Menschenseele erheitert. Doch es soll Ausnahmen geben – frag nach bei Sarah Schober. Die Golfspielerin aus Leibnitz traf auf der LET-Access-Series-Tour in Frankreich den kleinen, weißen Ball nahezu perfekt, war damit aber nicht die Einzige im Feld – und so mussten sie und die Engländerin Hayley Davis am Finaltag ins Stechen. Das sahen zwar weder Zeit- noch Flugplan vor, doch sei’s drum: Schober sicherte sich mit einem Birdie ihren ersten Turniersieg als Golfproette.

