Der Engländer konnte seinen Titel beim US-PGA-Turnier in Palm Harbor erfolgreich verteidigen. Sepp Straka wurde am Ende 46.

Der Engländer Paul Casey © AP

Der englische Golfprofi Paul Casey hat seinen Titel beim PGA-Turnier in Palm Harbor erfolgreich verteidigt. Der 41-Jährige setzte sich am Sonntag im Innisbrook Resort in Florida mit einem Gesamtergebnis von 276 Schlägen vor Jason Kokrak (USA) und Louis Oosthuizen (RSA/je 277) durch. Für seinen dritten Sieg auf der US-Tour erhielt Casey ein Preisgeld in der Höhe von rund 1,2 Millionen US-Dollar.

Der Österreicher Sepp Straka, der nach der Auftaktrunde geteilt das Feld angeführt hatte, beendete den mit 6,7 Mio. Dollar dotierten PGA-Event mit 287 Schlägen (3 über Par) auf Platz 46.