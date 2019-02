Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Paul Broadhurst, Colin Montgomerie, Paul McGinley, Ian Woosnam, Costantino Rocca – alles Namen, die das Herz eines jeden Golf-Fans höherschlagen lassen. Die mittlerweile gereiften Topstars verstehen ihr Handwerk nach wie vor bestens und stellen dieses Jahr für Jahr auf der „Staysure Tour“, also der European Tour für Senioren, zur Schau.

Und dieses „Konzert der Legenden“ spielt in den kommenden drei Jahren auch in Österreich auf: So ist es gelungen, die Tour zum steirischen Murhof zu lotsen: Vom 27. bis 29. September erfolgt unter dem Titel „Austrian Senior Open“ der mit Spannung erwartete Premieren-Abschlag.

Zugpferd Markus Brier

Zugpferd für das Golf-Spektakel ist Markus Brier. Österreichs zweifacher European-Tour-Sieger gab vergangenes Jahr im Juli sein Debüt bei den „Altherren“, spielte sich mit zwei zweiten und einem dritten Platz in der „Order of Merit“ auf Anhieb auf Platz 24 und darf sich nun über ein Heimturnier freuen. „Vor 17 Jahren habe ich am Murhof meinen ersten Profisieg gefeiert, jetzt schließt sich der Kreis“, freut sich der 50-jährige Wiener, der seit 2014 auch als Botschafter der Murhof-Gruppe fungiert.

Seine bisherigen Erfahrungen auf der Seniorentour? „Man trifft auf viele bekannte Namen, die Stars sind für die Zuschauer zum Anfassen. Die Spieler sind nicht mehr ganz so verbissen, das sorgt für eine relaxte Atmosphäre“, sagt Brier, der zugleich betont: „Das Niveau ist aber noch immer sehr hoch. Die Plätze sind zwar dem Alter angepasst etwas kürzer, dafür gibt es aber auch immer tiefe Scores.“ Die spielerischen Unterschiede zu den aktuellen Topprofis? „Das kurze Spiel unterscheidet sich überhaupt nicht, bei den Senioren ist sogar noch etwas mehr Feingefühl dabei. Und man braucht nicht glauben, dass hier auf den Fairways alle mit einem Rollator unterwegs sind“, lächelt der Österreicher.

250.000 Euro Preisgeld

57 Asse werden im September am Murhof abschlagen, sechs davon sind dank einer Wildcard dabei. „Eine davon wird Murhof-Pro Richard Austin erhalten, die restlichen werden in einer Qualifikation ausgespielt“, sagt Gerald Stangl, Marketingleiter der Murhofgruppe. Weitere Zahlen: Budgetiert ist das Turnier mit rund 700.000 Euro, das Preisgeld beläuft sich auf 250.000 Euro.

Brier will sich heuer auf der „Staysure Tour“ kontinuierlich nach oben arbeiten, hat aber noch ein weiteres Ziel im Visier: „Ich werde mich im Herbst auch in der Qualifying School für die US-Senioren-Tour versuchen. Das ist schon ein großer Anreiz, immerhin wird dort jede Woche ein Turnier mit mindestens 1,2 Millionen Dollar Preisgeld gespielt. Vielleicht schaffe ich die Quali aber auch über ein Major. Aber da muss schon alles zusammenpassen.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.