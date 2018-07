Facebook

Bernd Wiesberger © APA/AFP/NEZAR BALOUT

Bernd Wiesberger kann in dieser Saison nicht mehr in den Zirkus der Profi-Golfer zurückkehren. Der Österreicher wird sich am Mittwoch in einer englischen Spezialklinik einer Operation am Handgelenk unterziehen.

Nach der OP wird der linke Arm für sechs Wochen mittels Schiene ruhig

gestellt, das anschließende Rehabilitationsprogramm wird weitere vier bis sechs Wochen in Anspruch nehmen. Erst danach kann der 32-jährige Burgenländer wieder ins Training einsteigen. An eine Rückkehr auf die Tour im heurigen Jahr ist daher nicht mehr zu denken.



„Der Schritt ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe nun seit zehn Wochen am

Comeback gearbeitet und wollte das ohne OP schaffen. Ich erwarte mir vom Eingriff, dass das verletzte Handgelenk wieder vollständig belastbar sein wird und ich auch vom Schlaggefühl her keine Kompromisse eingehen

muss. Ich werde mir die Zeit nehmen und 2019 gut vorbereitet ins Turniergolf zurückkomme", erklärte Wiesberger.

Training nicht zufriedenstellend

Österreichs Nummer eins ist wegen der Verletzung seit Anfang Mai außer Gefecht. Nach der Therapie schien der Sehneneinriss vollständig verheilt und die Sehne wieder vollständig belastbar zu sein, allerdings waren auch auch umliegende Strukturen beschädigt, welche die Aufgabe haben,

die Sehne bei Rotationsbewegungen zu stabilisieren. Das Training verlief jedenfalls wenig zufriedenstellend.



„Über mehrere Tage hinweg habe ich versucht, die Distanz meiner Schläge zu steigern und das Gefühl für die Schwungbewegung wiederzuerlangen. Leider fühlen sich auch kleinere Schwünge nicht stabil an und nach längerer Belastung kommt es zu Schwellungen im Handgelenk“, meinte Wiesberger

nach den Trainingseinheiten. Daher entschloss er sich nun zur Operation.