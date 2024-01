Drei Österreicher in einem Turnier der höchsten Golf-Tour Europas: Was ab Donnerstag in Dubai wieder Realität wird, ist kein einmaliges, aber durchaus seltenes Ereignis. Lukas Nemecz, Matthias Schwab und Bernd Wiesberger treten beim Hero Dubai Desert Classic an. Das steirische Duo, Nemecz und Schwab, hat am Dienstag eine gemeinsame Proberunde absolviert. „Es ist cool, dass jetzt drei Österreicher auf der DP World Tour spielen. Das macht einfach Spaß, wenn man sich in so einem internationalen Feld auch mit einem Landsmann unterhalten kann“, sagt Nemecz. Der Grazer und der Rohrmooser haben eine ähnliche Spielanlage – „da kann es schon einmal passieren, dass unsere Drives zwei Meter nebeneinander liegen“, sagt Nemecz. Für alle drei bildet das Turnier in den Emiraten den ersten Wettkampf des Kalenderjahres. Nemecz steckt sich ambitionierte Ziele, die Top 50 der Jahreswertung ist sein größtes. „Eine Saison konstant und gut durchzuspielen, wäre schön. Den ersten Turniersieg auf der Vita stehen zu haben, wäre natürlich ein Traum“, sagt er.