Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Die Damen des UVC Graz haben ihre beeindruckende Serie gegen die Wildcats Klagenfurt fortgesetzt. Seit dem Sieg in der Finalserie 2018 gingen die „Uhrturmchicks“ gegen die Kärntnerinnen nie als Verliererinnen vom Feld. So auch diesmal nicht – 3:0 (20, 20, 14) hieß es am Ende. „Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir konsequent durchgezogen“, sagte Graz-Kapitänin Eva Dumphart.