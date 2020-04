Jubelstimmung in Corona-Zeiten: Die Weizer Volleyball-Damen dürfen auch ohne Relegationsspiele in die 2. Bundesliga aufsteigen. Obmann Gernot Schoberer hofft auf Förderungen.

Höhenflug - die Weiz-Damen sind Bundesligist © Gepa

Die Weizer Volleyball-Damen dürfen sich freuen! Sie spielen in der nächsten Sason in der 2. Bundesliga und sind damit den oststeirischen Herren auf den Fersen. Weiz hat ja sowohl eine Mannschaft in der höchsten als auch zweithöchsten Spielklasse. Wie kam es zum plötzlichen Aufstieg? "Unsere Damen haben den Grunddurchgang der Landesliga gewonnen. Damit hätten sie gegen TI Innsbruck II bzw. Wels um den Aufstieg gespielt. Doch alle Spiele sind der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Jetzt hat der österreichische Verband entschieden, dass alle drei Mannschaften aufsteigen dürfen. Wir machen das sehr gerne", erklärt Obmann Gernot Schoberer.

"ich bin wirklich stolz auf unsere Damen", fährt Schoberer fort, "sie haben sich in den letzten Jahren hinaufgespielt. Wir waren mit unseren Damen eine Ewigkeit nicht mehr in der 2. Bundesliga. Jetzt gilt es ein Budget auf die Beine zu stellen." Der Weiz-Obmann hofft, dass "es bei den Förderungen zu keinen Kürzungen kommt. Dann werden wir über die Runden kommen. Eine Budget-Erhöhung kann derzeit wohl bei jedem Klub ausgeschlossen werden." Nächste Woche gibt es eine Verbandssitzung. Da soll der Aufstieg offiziell werden. "Die Aufstiegsfeier werden wir mit dem gesamten Verein nachholen", so Schoberer.