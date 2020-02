Facebook

Daniel Dicker © APA/AFP/JOE KLAMAR

Mit 46 Toren belegte Österreichs Kapitän Nikola Bilyk hinter dem Norweger Sander Sagosen (65) und dem Weißrussen Mikita Vailupau (47) Rang drei in der Torschützenliste der EM. Zählt man ausschließlich die Tore ohne Siebenmeter, steht der 23-Jährige sogar auf Platz zwei lediglich fünf Tore hinter Sagosen. Einzig der Norweger ist es auch, der ihn in zwei weiteren Statistiken schlagen konnte - bei den Assists und in der Punktewertung. In den sieben Spielen zählte man bei Nikola Bilyk zudem 1143 Pässe, wovon 1137 ihren Abnehmer fanden.