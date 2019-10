Facebook

Daniel Dicker ist einer von zwei Steirern, die den letzten großen Lehrgang des Handball-Nationalteams vor der Heim-EM 2020 in Graz absolvieren. Eine Woche hat Trainer Ales Pajovic das Nationalteam samt der Legionäre zusammen und heute (19 Uhr) findet das Testspiel der Österreicher im Rahmen des Graz-Besuchs statt: Gegner im Sportpark in der Hüttenbrennergasse ist Serbien. Insgesamt werden die Österreicher vor dem EM-Auftakt gegen Tschechien am 10. Jänner 2020 noch fünf Mal auf die Platte gehen – zwei Tests (voraussichtlich Ungarn und Slowakei) werden aber höchstwahrscheinlich eine „Geschlossene Gesellschaft“ für die Teams. Der letzte Feinschliff findet dann am 6. Jänner in der Wiener Stadthalle statt. Generalprobengegner in der EM-Halle ist Deutschland.