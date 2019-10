Österreichs Handball-Männer-Nationalteam bestreitet seine EM-Vorbereitungswoche ab heute in Graz mit einem 18-köpfigen Kader.

Symbolbild © ÖHB

Der Countdown für die EURO 2020 (9. bis 26. Jänner) ist endgültig gestartet. Das österreichische Handball-Nationalteam ist in Graz gelandet und trainiert bereits im Raiffeisen Sportpark. In der Vorbereitung auf das größte Sportevent des Jahres steht Teamchef Ales Pajovic bis 28. Oktober in Graz ein letztes Mal der gesamte Kader im Jahr 2019 zur Verfügung. Für die steirischen Fans ist es jedenfalls die letzte Gelegenheit vor der EURO Österreich noch einmal hautnah zu erleben und sie gebührend zu verabschieden.