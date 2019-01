Facebook

Österreichs rechter Flügelspieler Robert Weber © GEPA pictures

Die Jyske Bank Boxen von Herning war zum dritten Spiel der Österreicher zumindest akustisch in rot-weiß-roter Hand. Die Fangruppe auf der Stehtribüne hinter dem Tor schlug eifrig die Trommeln und skandierte ihre Fangesänge. Gelegentlich ließen sich die Anhänger der Norweger neben dem obligatorischen Torjubel auch zu "Norge"-Rufen hinreißen. Auf dem Feld hatten die Skandinavier unterdessen die Oberhand. Dabei zeichnete sich die Klasse des Titelaspiranten nicht durch Zauberhandball, sondern eine kontrollierte Spielweise und eine immense Ruhe aus. Zudem trugen sie ihre Gegenstöße gnadenlos durch. Gelegentlich wurde freilich auch die feine Klinge ausgepackt und letztlich stand ein 34:24(16:13) auf dem großen Anzeigewürfel inmitten der Halle.



Österreich präsentierte sich im Gegensatz zur Pleite gegen Chile ("Chile hat uns vorgeführt. Peinlich.") von Beginn an mit mehr Selbstvertrauen, spielte lange mit und hielt die Partie sogar offen. Ballverluste und einfache Tore für Norwegen vereitelten allerdings eine zwischenzeitige Führung für Kapitän Nikola Bilyk und Co. Es war eine deutliche Steigerung zum 24:32 gegen Chile – sowohl im Angriff, als auch in der Verteidigung. Trainer Patrekur Johannesson nahm früh ein Time-Out und steuerte so gegen eine möglichen Hänger. Die 6:0-Deckung stand gut gegen die von PSG-Star Sander Sagosen angeführte Angriffsformation. Johannesson probierte in den Formationen einiges aus, gab auch Bilyk in der ersten Hälfte eine Auszeit. So bekam Verteidigungsspezialist Romas Kirvelavicius offensiv seine Chance im Aufbau und traf in der ersten Hälfte zwei Mal. Im Tor ersetze Nikola Marinovic in der 25. Minute Kristian Pilipovic, der auch in der dritten WM-Partie beginnen durfte. Pilipovic konnte mit einer Fangquote von 13 Prozent (2/16) wie schon gegen Chile nicht entscheidend eingreifen. Zur Pause stand es 16:13 für Norwegen – ein kräftiges Lebenszeichen der ÖHB-Auswahl.

Klasse setzte sich durch

Norwegen ließ sich um Kreisspieler und Kapitän Bjarte Myrhol aber nicht beeindrucken und zog auch in der zweiten Hälfte das Spiel kontrolliert und unaufgeregt auf. Der Vorsprung wuchs langsam an, wie es aufgrund der Papierform auch zu erwarten war. Bei Österreich schlichen sich vermehrt Fehler ein und so zog Johannesson beim Stand von 17:25 (45.) zum zweiten Mal die Time-Out-Notbremse (Pilipovic kam wieder ins Tor). In der 39. Minute hatte dann Daniel Dicker seinen ersten Auftritt: Mit großen Schritten zog der Aufbau der HSG Graz in Richtung Tor und traf in seinem ersten Länderspiel beim ersten Versuch. Beim zweiten knallte er den Ball kurz später an die Stange. Der Angriff wirkte nach dem Seitenwechsel in Summe nicht mehr ganz so kontrollierte wie noch im ersten Durchgang, wohl auch den vielen Wechseln geschuldet. Johannesson gab in den letzten Minuten auch den Bank-Spielern die Chance, sich zu probieren.

Die kleine Tabelle

Tunesien hat im Spiel zuvor angeschrieben. Der Afrikameister setzte sich gegen Chile mit 36:30 (10:7) durch und zog punktmäßig mit den Südamerikanern und Österreich (je 2) gleich. Sollten die weiteren Spiele Ergebnisse gemäß Papierform bringen - Österreich verliert am Dienstag gegen Dänemark, Chile gegen Norwegen und Tunesien schlägt Saudi-Arabien - müsste Österreich im entscheidenden Spiel gegen Tunesien zum Abschluss am Donnerstag einen Sieg mit elf Toren feiern. In diesem Fall hätte man in der "kleinen Tabelle" der dann punktgleichen Teams aufgrund der Tordifferenz die Nase vor Chile und Tunesien.

