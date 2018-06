Das österreichische Handball-Nationalteam der Männer wird bei der Auslosung der WM in Deutschland und Dänemark am Montag (12.30 Uhr) aus dem dritten von insgesamt sechs Töpfen gezogen.

Am Montag werden Österreichs Gegner gezogen. © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Damit steht fest, dass die ÖHB-Auswahl bei den Titelkämpfen 2019 (10.-27.1.) in Gruppe B (München), C (Herning/DEN) oder D (Kopenhagen) spielen wird. An der WM könnte auch ein gemeinsames Team aus Südkorea und Nordkorea teilnehmen. Nach der Qualifikation Südkoreas hat das Exekutivkomitee des Weltverbandes (IHF) beschlossen, eine gemischte Mannschaft mit Spielern aus diesen beiden Ländern einzuladen.

Fünf Länder sind bereits fix einer der vier Gruppen zugeteilt. Gastgeber Deutschland und Korea spielen in Gruppe A in Berlin, Kroatien in Gruppe B in München, Co-Gastgeber Dänemark in Gruppe C in Hering und Schweden in Gruppe D in Kopenhagen.

Topfeinteilung für die am Montag stattfindende Auslosung der Männer-WM in Deutschland und Dänemark (10.-27.1.2019):

Topf 1: Frankreich, Spanien, Schweden, Dänemark

Topf 2: Kroatien, Russland, Norwegen, Ungarn

Topf 3: Katar, Deutschland, Österreich, Mazedonien

Topf 4: Serbien, Tunesien, Island, Pan-Amerika 1

Topf 5: Pan-Amerika 2, Ägypten, Bahrain, Pan-Amerika 3

Topf 6: Korea, Saudi-Arabien, Angola, Japan