Der Spitzenreiter der Handball Liga Austria (HLA) kommt weiter aus der Steiermark. Die Füchse aus Bruck/Trofaiach besiegten Bregenz 36:30 und halten nach drei Spielen als alleiniger Tabellenführer beim Punktemaximum. In Bruck gaben die Gastgeber den Takt vor, waren effizient im Angriff und robust in der Deckung. 21:12 lautete der Pausenstand, zu dem Thomas Kuhn noch meinte: „Gegen Bregenz ist das vielleicht überraschend. Aber wir waren von der ersten Minute an konzentriert.“