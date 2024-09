Die Geduld ist eine der wichtigsten Tugenden, um im Handball Erfolg zu haben. Das behauptet Spyros Balomenos, der Neo-Trainer der HSG Graz. Dieser Grundsatz gelte, sagt der Grieche, im jungen Alter, wenn man zum Handballer reift, gleichermaßen wie im Erwachsenensport, wenn man als Team zusammenwachsen will. „Es braucht Zeit, um ein guter Handballer zu werden. Man muss sich jeden Tag überwinden, um sich zu entwickeln. Auch als Mannschaft“, sagt der Trainer. Sein Grazer Team, das heute (19.30 Uhr) in der dritten Runde der Handball Liga Austria vor Heimpublikum auf Schwaz trifft, durchläuft gerade einen Reifeprozess. Null Punkte aus zwei Spielen entsprechen nicht dem Soll – doch das, was der 1,95 Meter große Übungsleiter täglich sieht, stimmt ihn positiv. „Wir werden immer besser, bilden immer mehr eine Einheit. Die Entwicklung stimmt.“