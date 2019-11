Moritz Pristauz und Martin Ermacora erreichen beim Drei-Stern-Turnier in Qinzhou (CHN) Platz zwei.

Silber für Moritz Pristauz (links) und Martin Ermacora ©

Ein bisschen durften sich die Beachvolleyballer Moritz Pristauz und Martin Ermacora beim Drei-Stern-Turnier der World Tour im chinesischen Qinzhou wie zuhause fühlen. DJ Ötzi, die Atzen, Fanta4 - die Damen und Herren hinter den Lautsprechern ließen sich so einiges einfallen, um zumindest ein klein wenig österreichischen Flair in den chinesischen Strand zu bringen. Der Name Pristauz war zwar "ein Zungenbrecher für den Moderator" lachte der Steirer - aber das tat seiner Stimmung keinen Abbruch.