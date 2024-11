Die Basis für den Erfolg wird in der Vorbereitung gelegt – dieses Motto nahmen die steirischen Beachvolleyball-Schwestern Dorina und Ronja Klinger in den vergangenen Wochen wörtlich. Seit knapp einem Monat befindet sich das Duo nun in Südamerika, ließ dort auf den neunten Platz beim Elite-16-Turnier im brasilianischen Joao Pessoa einen starken fünften Platz in Rio de Janeiro folgen. „Wir waren bereits acht Tage vor dem ersten Turnier da und sind die zwei Wochen dazwischen auch dort geblieben. Das waren dann noch einmal super Trainingseinheiten vor dem letzten Turnier in Rio“, verriet Dorina Klinger.