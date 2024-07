Die Norweger Anders Mol und Christian Sörum haben sich zum fünften Mal den Titel bei einem Beach-Volleyball-Event in Wien geholt. Die Olympiasieger bezwangen am Sonntag im Endspiel des Elite-16-Turniers am Heumarkt die Polen Michal Bryl/Bartosz Losiak mit 2:0 (23,12). Im Spiel um Platz drei setzten sich die chilenischen Cousins Marco Grimalt/Esteban Grimalt gegen Nils Ehlers/Clemens Wickler aus Deutschland mit 2:0 (18,16) durch.

Zum überragenden Akteur im Endspiel auf dem prall gefüllten Center Court avancierte Mol mit zehn Blocks. Der erste Satz entwickelte sich noch zu einem Krimi, der zweite wurde zu einer klaren Angelegenheit. „Wir lieben Wien, es ist das beste Turnier des Jahres. Es ist eine Ehre für uns, so viele Matches hier zu spielen“, sagte Sörum. Für die Norweger war es bereits der siebente Triumph bei einem Elite-Turnier, die höchste Kategorie der Pro Tour.