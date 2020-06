Der am 26. Jänner bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommene Basketball-Superstar Kobe Bryant ist nun in Bosnien mit einem riesigen Wandbild auf einer Volksschule geehrt worden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gemälde auf der zwölf Meter breiten und sechs Meter hohen Hausmauer in der nordbosnischen Stadt Gradiska © AP

"Kobe war eine Basketball- und Sportlegende und der Athlet, der (...) ein modernes Denkmal des 21. Jahrhunderts verdient", betonte der Künstler Deni Bozic.

Das Gemälde auf der zwölf Meter breiten und sechs Meter hohen Hausmauer in der nordbosnischen Stadt Gradiska zeigt Kobe Bryant im goldenen Trikot seines NBA-Clubs Los Angeles Lakers mit einem Basketball in den Händen vor einem himmelblauen Hintergrund unmittelbar vor einem Wurfversuch. Auch das Logo der "Black Mamba", so der Spitzname des zweifachen Olympiasiegers und sechsmaligen NBA-Champions, ist in der oberen rechten Ecke zu sehen.

Das Gemälde in Gradiska Foto © AP

Bozic hatte mit dem Wandbild bereits im Februar begonnen, durch die Coronavirus-Pandemie wurde sein Projekt aber verzögert, weshalb es erst Anfang Juni fertig wurde. "Das war eine große Herausforderung, eine so große Fläche zu bemalen", erklärte der Künstler, der dafür nur eine lange, ausziehbare Leiter zur Verfügung hatte.