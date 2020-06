Facebook

Michael Jordan © AP

Basketball-Legende Michael Jordan hat wie bereits viele andere US-Sportler nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd seinen Ärger zum Ausdruck gebracht. "Ich bin tief betrübt, von echten Schmerzen erfüllt und einfach nur wütend", sagte der sechsmalige NBA-Champion in einem Statement. Den Zorn der Menschen könne er verstehen. Schwarze und andere Minderheiten hätten "genug gehabt" vom Rassismus in den USA, urteilte Jordan.

Er sei mit seinem Herzen bei der Familie von Floyd und bei anderen, die durch rassistische Taten Angehörige verloren hätten. "Jeder von uns muss ein Teil der Lösung sein, und wir müssen zusammenarbeiten, um Gerechtigkeit für alle herzustellen", sagte der Eigentümer des NBA-Clubs Charlotte Hornets.

Jordans Kommentare kamen am Sonntag, dem sechsten Tag, an dem mitunter gewalttätige Proteste über Dutzende US-Städte schwappten. Auslöser für die aufgeheizte Stimmung im Land war der durch einen Polizeieinsatz herbeigeführte Tod von Floyd am vergangenen Montag in Minneapolis. Einer von vier beteiligten Beamten saß dem 46-Jährigen minutenlang mit dem Knie im Nacken. Die Bitten des Afroamerikaners, ihn atmen zu lassen, ignorierte er.