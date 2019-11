Facebook

Die Piraten und KOS lieferten sich ein heißes erstes Saisonderby © (c) Kuess

Leicht favorisiert gingen die Wörthersee Piraten gegen KOS ins erste Saisonderby der 2. Bundesliga. Und so legten sie in St. Peter auch los. Gestützt auf die starken Werfer Tevz Ruzic (25 Punkte), Lukas Simoner und Maxi Kunovjanek (je 14) lag man nach zehn Minuten schon 21:15 in Front, zur Pause hatten die Piraten eine komfortable 39:28-Führung erspielt. Dann folgte die KOS-Aufholjagd, die am Ende nicht belohnt werden sollte. Nach drei Vierteln lag man erstmals mit 54:52 in Front, im Schlussviertel konnten die Piraten die wiedererstarkten KOSler im Zaum halten und siegten 76:70. Tiso Cvetkovic (17 Punkte), Kapitän Andi Smrtnik (15) und speziell Marin Sliskovic, der neben 15 Punkten auch noch ganze 15 Rebounds und damit ein Double-Double "pflückte", drückten dem Derby trotz Niederlage ihren Stempel auf.