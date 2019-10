Basketball"Bogi" Derbysieger und Österreicher

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bogic Vujosevic © GEPA pictures

Bogic Vujosevic hatte am 26. Oktober 2020 doppelten Grund zur Freude. Einerseits weil er seine Kapfenberg Bulls zu einem ungefährdeten 88:74 (52:28) über den UBSC Graz geführt hatte und weil am Nationalfeiertag seine Einbürgerung bekannt gegeben wurde. Österreichs Teamchef Raoul Korner zeigte sich erfreut: "Bogi zählt seit Jahren zu den dominanten Spielmachern in Österreich. Da wir gerade auf dieser extrem wichtigen Position international auf sehr gute und erfahrene Spieler treffen werden, ist er für die Nationalmannschaft eine riesengroße Bereicherung und Verstärkung."