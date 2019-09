Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bogic Vujosevic (in Blau), der Regisseur der Kapfenberger, soll auch heute in Graz gegen Kiew die Fäden ziehen © GEPA pictures

Michael Schrittwieser ist schon vor dem Auftakt der neuen Basketballspielzeit voll unter Strom. „Normalerweise ist man am Ende einer Saison so fertig“, erzählt der sportliche Leiter des Meisters und Cupsiegers vor dem heutigen Spiel seiner Kapfenberg Bulls gegen Kiew. Das Duell in der ersten Quali-Runde zur Champions League wird nämlich nicht in Walfersam, sondern im Grazer Sportpark (20 Uhr) ausgetragen, wo die Anforderungen des internationalen Verbandes erfüllt werden können.