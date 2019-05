Die Kapfenberg Bulls besiegten die Vienna Timberwolves vor eigenem Publikum mit 78:64. Am Samstag folgt das zweite Spiel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Xavier Ford setzte sich mit Kapfenberg im ersten Spiel gegen die Timberwolves durch © GEPA pictures

Der erste Schritt ist getan: Die Kapfenberg Bulls jubelten im ersten Viertelfinalspiel der „best of five“-Serie über einen 78:64-Erfolg gegen die Vienna Timberwolves. Der Aufsteiger machte es dem Grunddurchgangssieger aber lange schwer, zur Pause lagen die Hausherren sogar mit 33:36 in Rückstand.

Im zweiten Durchgang setzte sich die Klasse der Mannschaft von Trainer Mike Coffin aber durch, Bogic Vujosevic (mit 19 Punkten bester Werfer der Kapfenberg Bulls) und Co. drehten auf und damit die Partie dann noch zugunsten der Gastgeber. „Wir haben es uns heute mit Ballverlusten selbst schwer gemacht“, sagte Coffin, „21 Turnover sind zu viel für unser Team, daran müssen wir für Spiel zwei arbeiten. Unsere Defensive war in der zweiten Hälfte dann der Schlüssel zum Sieg. Wir schauen nach vorne und bereiten uns auf Samstag vor.“ Dann steigt nämlich das zweite Spiel der Serie. Erneut in Kapfenberg – los geht es um 19 Uhr.

ABL, Viertelfinale, Spiel eins: Kapfenberg – Vienna Timberwolves 78:64 (33:36),

Klosterneuburg – Wels (85:70 (46:40), Oberwart – BC Vienna 97:64 (44:43), Gmunden – Traiskirchen 91:45 (41:23)