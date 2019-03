Raiders kämpfen ums Halbfinale, Piraten gegen das Saisonaus. Spiel drei würde am Sonntag steigen. KOS will im Play-Down zurück an die Spitze.

Die Piraten kämpfen daheim gegen das Saisonaus © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

„Alles oder Nichts“, heißt es am Wochenende für die Kärntner Zweitligisten. Im Viertelfinale steigt heute Runde zwei der Serie. Dabei können die Panaceo Raiders Villach in Mistelbach die Serie beenden. „Seit Play-off-Start treten wir wieder mehr als Team auf. Unsere Defensive muss wieder so gut stehen wie beim 74:68 in Spiel eins daheim. Der Druck lastet jetzt jedenfalls auf den Mustangs“, so Kapitän Nino Gross. Viel wird zudem offensiv von Antonio Boban und Martin Bajc, die zuletzt jeweils 25 Punkte scorten.

Für die Wörthersee Piraten geht es zeitgleich daheim (20 Uhr, SH St. Peter) gegen das Saisonaus. Viertelfinale Nummer eins wurde beim Grunddurchgangssieger Mattersburg vor zwei Wochen mit 65:79 verloren. Dennoch: „Wir haben unser bestes Saisonspiel zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Ich hoffe, dass wir es zu Hause genauso gut oder sogar noch besser machen und ein drittes Spiel in dieser Serie erzwingen“, so Piraten-Coach Goran Jovanovic. Sollte es Entscheidungsspiele in den Serien brauchen, würden diese am Sonntag (17 Uhr) in Villach beziehungsweise Mattersburg steigen.

Im Play-Down empfängt KOS morgen (18 Uhr, St. Peter) die BBU Salzburg. Mit einem Sieg könnten sich die Klagenfurter Platz eins in der unteren Tabelle zurückholen.

2. Basketball Bundesliga 2. Viertelfinale:

Wörthersee Piraten – Mattersburg Rocks, Freitag, 20 Uhr, SH St. Peter Mistelbach Mustangs – Panaceo Raiders Villach, Freitag, 19.30 Uhr 3. Viertelfinale (falls nötig):

Panaceo Raiders Villach – Mistelbach Mustangs, Sonntag, 17 Uhr, SH St. Martin Mattersburg Rocks – Wörthersee Piraten, Sonntag, 17 Uhr Play-Down

KOS Celovec – BBU Salzburg, Samstag, 18 Uhr, SH St. Peter