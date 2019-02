Rasid Mahalbasic verzeichnete für die Baskets Oldenburg das erste Triple-Double - das erste in der deutschen Bundesliga seit fast neun Jahren.

Rasid Mahalbasic im Trikot des österreichischen Nationalteams © (c) GEPA pictures/ Philipp Brem

Der Klagenfurter Rasid Mahalbasic hat sich am Samstagabend einen Eintrag in die Geschichtsbücher der deutschen Basketball Bundesliga (BBL) gesichert. Er verzeichnete beim 103:89 der Baskets Oldenburg gegen die Löwen Braunschweig ein in der obersten Spielklasse des Nachbarlandes ganz seltenes Triple-Double. 19 Punkte, 13 Rebounds und zehn Assists standen für den Nationalteam-Center zu Buche.

Nach BBL-Angaben war es seit Einführung der digitalen Statistik-Datenbank in der Saison 1998/99 erst zum sechsten Mal der Fall, dass ein Spieler dreifach zweistellig anschrieb. Zuletzt hatte die Liga ein Triple-Double am 1. Mai 2010 und somit vor fast neun Jahren aufgezeichnet. Nach Klub-Angaben war es zudem das erste Triple-Double für Oldenburg in der Bundesliga-Geschichte.

Einer der Leidtragenden des Gala-Auftritts von Mahalbasic war Nationalteam-Kollege Thomas Klepeisz im Braunschweig-Dress. Der Guard aus Güssing bilanzierte bei dem Österreicher-Duell mit zehn Punkten, zwei Rebounds und sechs Assists.