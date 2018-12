Vor internationalem Doppel Leistungsträger geht: personeller Aderlass für UBSC Graz

Facebook

Johnathan Hudson verlässt den UBSC © GEPA pictures

Der heutige Auftritt der Basketballerinnen von UBI Graz hat wahrlich Seltenheitswert: Erst ein einziges Mal gab es ein Basketball-Gastspiel eines europäischen Damenteams auf steirischem Boden. Damals schrieb man noch das Jahr 1992 und die GAK-Basketballerinnen haben in der Qualifikationsrunde zum „Ronchetti-Cup“ gegen Sparta Prag in Frohnleiten 50:79 verloren. Vor 26 Jahren also, zu einer Zeit, in der die heutigen UBI-Basketballerinnen noch lange nicht das Licht der Welt erblickt hatten. Und heute schlägt das junge Team ein neues Kapitel in ihrer Vereinsgeschichte auf: Erstmals kommt ein europäischer Basketballklub zum sportlichen Vergleichskampf zu ihnen nach Graz.

Zabiny Brno nennt sich der Verein aus Brünn (CZE), der heute in der „Central Europe Women League“ im Sportpark Graz gastiert (18 Uhr). „Das Spiel ist in dieser Liga um einiges intensiver. Man hat im Vergleich zur heimischen Liga vielleicht die Hälfte der Zeit, um Entscheidungen zu treffen“, erzählt Graz-Kapitänin Annika Neumann. Und der heutige Kontrahent, weiß Neumann, ist der stärkste Gruppengegner. „Wir müssen im Sportpark selbstbewusst auftreten und können nur überraschen.“

Graz testet gegen Decin Hudson-Ersatz

Nach den Damen sind die Herren an der Reihe. Um 20.30 Uhr spielt der UBSC Graz in der Hüttenbrennergasse im Alpe Adria Cup gegen Decin. „Der Klub ist in der tschechischen Liga vorne dabei und richtig stark“, berichtet der UBSC-Basketballer Fabian Richter. Das Hinspiel in Tschechien ging verloren, drei Viertel lange lag Graz aber in Führung. „Dort haben wir die beste Hälfte der Saison gespielt – daran wollen wir im Sportpark anschließen.“ Einen personellen Aderlass müssen die Grazer hinnehmen: Ein finnischer Klub lockt Leistungsträger Johnathan Hudson, die Zeichen stehen auf Abschied. Der Ukrainer Andrey Shapovalov wird daher getestet.

Ein Zuckerl gibt es für alle Fans: Das Ticket für das internationale Basketball-Doppel gibt es heute um 10 Euro. Ein stimmstarker Anhang soll die letzten Prozente aus den steirischen Basketballern kitzeln – oder, um es in den Worten von Annika Neumann zu sagen: „Die neue Halle ist unglaublich toll – jetzt müssen nur noch wir unseren Teil dazu beitragen.“