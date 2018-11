KOS will gegen Deutsch-Wagram am Sonntag daheim nachlegen, die Piraten müssen zeitgleich bei Leader Mattersburg ran. Schon am Samstag sind die Raiders Villach als Favorit in Eisenstadt zu Gast.

Sujetfotos Basketball Wörthersee Piraten Klagenfurt November 2018 © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

KOS Klagenfurt hat nach dem 77:76-Sieg im Krimi in Salzburg keine Ambitionen, die Siegerstraße wieder zu verlassen. Zumal mit Deutsch-Wagram am Sonntag das noch sieglose Schlusslicht in St. Peter gastiert. „Die Verstärkung mit Center Jaka Stemberger hat sich gleich in seinem ersten Spiel in Salzburg bezahlt gemacht. Wir dürfen aber nicht so viele Bälle verlieren“, bleibt Kapitän Andi Smrtnik selbstkritisch. Ebenfalls in der Favoritenrolle sind die Raiders Villach, die zuletzt gegen Jennersdorf und Mattersburg den Kürzeren zogen. Der Tabellendritte aus der Draustadt gastiert nämlich am Samstag bei Nachzügler Eisenstadt. Einen Erfolg feierten die Villacher trotzdem. Die Punktegaranten und Neuzugänge Antonio Boban und Jasmin Perkovic schafften es ins „Team des Monats“ der 2. Bundesliga.

Piraten laufen einem Sieg hinterher

Einem vollen Erfolg laufen die Wörthersee Piraten nun schon seit drei Pflichtspielen nach. Nach der Niederlage gegen Jennersdorf wird es mit dem Gastspiel bei Leader Mattersburg am Sonntag nicht einfacher. „Wir dürfen nicht so viele Konter zulassen, ansonsten können wir auf der Leistung gegen Jennersdorf aber aufbauen, um bald wieder zu siegen“, so Daniel Gspandl.