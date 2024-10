Spricht man über steirische Basketball-Talente, führt am Namen Moritz Renner kein Weg vorbei. Der Grazer durchlief die Jugendausbildung des UBSC Graz, im Alter von 15 Jahren wechselte der heute 17-Jährige an die Internationale Basketballakademie München (IBAM). „In der ersten Saison war ich baff, der Unterschied war groß. Dort sind alle durch die Bank richtige Athleten“, sagt Renner. Der Schritt war nötig für seine Entwicklung: „Das Training war in Graz gut, aber ich habe mehr Konkurrenz gebraucht. In München ist das Niveau höher.“ Mittlerweile hat sich der Grazer nicht nur an die Intensität, sondern auch an die Augen von Basketball-Scouts gewöhnt: Internationale Turniere sind neben dem laufenden, deutschlandweiten Meisterschaftsbetrieb keine Seltenheit: „Da wird man in das Rampenlicht gestellt.“