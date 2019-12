Facebook

Symbolbild © GEPA pictures

Viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde Richard Knöpfler. So kam der Tiroler 27-jährig bei einem Unfall ums Leben. Der Söller, der als Koch und Wanderführer arbeitete, war als Runningback auch fixer Bestandteil der Wörgl Warriors, die in der heimischen American-Football-Liga zuletzt in der Division III im Einsatz waren.

Richard Knöpfler © Wörgl Warriors

Und die Warriors haben auf Facebook auch einen berührenden Nachruf auf Knöpfler gepostet: