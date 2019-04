Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Mit zwei Niederlagen und einem Sieg sind die Footballer der Graz Giants in die Saison gestartet. Von einem Pflichtsieg will Geschäftsführer Christoph Schreiner vor dem Duell mit dem Erzrivalen aus Wien (heute, 16 Uhr) jedoch nichts wissen. „Gegen die Vikings erwartet uns ein schwieriges Spiel. Das ist so eine Partie, die man verlieren kann. Das letzte Spiel gegen Prag war ein Pflichtsieg.“ Und dieser wurde in der tschechischen Hauptstadt auch eingefahren, nun soll in „Actionberg“ nachgelegt werden. „Spiele gegen die Vikings sind immer sehr speziell, nicht nur aufgrund der langjährigen Rivalität“, sagt Headcoach Martin Kocian. „Wir müssen gleich in das Spiel gehen wie zuletzt gegen Prag.“