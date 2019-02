Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tom Brady führte seine Patriots zum sechsten Super-Bowl-Triumph © APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Die Super Bowl LIII wird als jene mit den wenigsten Punkten in die Geschichte eingehen. Tom Brady und die New England Patriots besiegten die LA Rams in einer Defensivschlacht 13:3. Die Patriots zogen damit mit sechs Triumphen mit dem bisherigen alleinigen Rekordsieger Pittsburgh Steelers gleich.

Bei allen sechs Triumphen der Patriots agierte Tom Brady als Quarterback, das erste Mal vor 17 Jahren, ebenfalls gegen die Rams. Die hatten damals mit LA aber noch nicht viel am Hut sondern spielten als St. Louis Rams.

Jared Goff, Quarterback der Rams, wirkte in der Super Bowl völlig überfordert. Rams-Trainer Sean McVay musste am Ende die Überlegenheit der Patriots anerkennen. "Ich bin ausgecoacht worden", sagte der mit 33 Jahren jüngste Trainer, der jemals in einem Super Bowl stand zerknirscht.

Tom Brady just keeps winning 🐐 pic.twitter.com/k4dNdlyVnD — SportsCenter (@SportsCenter) February 4, 2019

Tom Brady has played in 16.98% of all Super Bowls and won 11.32% of all Super Bowls. Ever. — Gustavo Sorola (@sorola) February 4, 2019

Aber nicht alle waren angetan von Tom Brady und der Super Bowl LIII.

Tonight just once again reinforced that Tom Brady is the luckiest athlete in sports history. Dude puts up 13 points against the 20th ranked defense and only won because his defense held an all-time great offense to 3 points. Anybody saying he's the GOAT is a fucking moron. — Barry McCockiner (@SportsTalkBarry) February 4, 2019

I KNOW I DID NOT JUST SEE TOM BRADY & THE OWNER KISS MOUTH TO MOUTH 🤭😳😳😳 #SuperBowl53 #Patriots #TomBrady pic.twitter.com/KGZzWFGhEN — Yxng Viz aka YOUR FAVORITE RAPPERS FAVORITE RAPPER (@Ty_Freeman13) February 4, 2019

I knew the Saints fans were boycotting the #SuperBowl but I didn't know the Rams offense were too. — therightNegan (@TherightNegan) February 4, 2019

Tom Brady and @Edelman11, you and the New England Patriots just won the #SuperBowl. What are you going to do next? pic.twitter.com/TGVZDOhfIk — Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) February 4, 2019

Super Bowl 53 summed up in one video#SuperBowl pic.twitter.com/nlJoZdxwDd — ZACH (@Justzach25) February 4, 2019

The Rams ran 0 plays in the red zone tonight. The Patriots ran 1.



No other #SuperBowl has seen the teams combine for fewer than 5 red zone plays (SB II, SB XXXV). pic.twitter.com/vwD4PlmhNH — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 4, 2019

Die besten Bilder: Die New England Patriots gewinnen den Super Bowl Die New England Patriots haben den 53. Super Bowl gewonnen (c) AP (Carolyn Kaster) Klicken Sie sich durch die besten Bilder vom Spektakel aus Atlanta! (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/ANGELA WEISS (ANGELA WEISS) (c) APA/AFP/ANGELA WEISS (ANGELA WEISS) (c) APA/AFP/ANGELA WEISS (ANGELA WEISS) (c) AP (David J. Phillip) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) AP (Morry Gash) (c) AP (Frank Franklin II) (c) AP (Matt Rourke) (c) AP (Chuck Burton) (c) AP (Lynne Sladky) AP (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY (TIMOTHY A. CLARY) (c) AP (Patrick Semansky) (c) AP (Charlie Riedel) (c) AP (Patrick Semansky) (c) AP (Jeff Roberson) APA/AFP/ANGELA WEISS 1/21