Am Sonntag treffen die New England Patriots im Super Bowl auf die Los Angeles Rams. Wir haben die Highlights der abgelaufenen Saison für Sie.

Super Bowl in Atlanta

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Am Sonntag, dem 3. Februar ist es soweit: In Atlanta treffen die New England Patriots im Super Bowl 53 auf die Los Angeles Rams. Bevor das große Endspiel der National Football League (NFL) über die Bühne geht, haben wir aber noch die Highlights der abgelaufenen Saison und weitere Schmankerl für Sie.

Die besten Trickspielzüge der Saison:

Die besten "Jukes" der Saison - also die besten Bewegungen, um einen Gegner ins Leere laufen zu lassen:

Die besten Jubel-Choreografien der Saison:

Und zum Abschluss noch die besten Spielzüge aus jedem Super Bowl seit 2004: