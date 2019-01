Facebook

DeAndre Hopkins (links) © AP

Ab heute wird es in der National Football League (NFL) ernst! Mit der Wild-Card-Runde wird das Play-off der besten Football-Liga der Welt eröffnet, das Ziel aller zwölf Teams ist klar: Der Super Bowl am 3. Februar in Atlanta.

Den Beginn machen heute die Houston Texans zu Hause gegen die Indianapolis Colts. Im Mittelpunkt dieser Partie steht DeAndre Hopkins von den Texans. Der Receiver fängt in dieser Saison nämlich jeden Ball, der auf ihn geworfen wird. Und das nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich: 115 Mal wurde er angespielt, kein einziges Mal ließ er den Ball fallen. Zudem zeigt er sich gönnerhaft, spendet seinen Gehaltsscheck dieser Partie in Höhe von 25.500 Euro an die Familie eines Mädchens, das in Houston erschossen wurde. „Ich spiele zu deinen Ehren, Jazmine“, kündigte der 26-Jährige an.

Im zweiten Duell des Abends treffen die Dallas Cowboys, das laut Forbes-Liste wertvollste Sportteam der Welt, auf die Seattle Seahawks. Favorit ist auch hier keiner klar auszumachen.

NFL, Play-off, Wild-Card-Round Houston Texans – Indianapolis Colts (heute, 22.35 Uhr), Dallas Cowboys – Seattle Seahawks (Sonntag, 2.15 Uhr), Baltimore Ravens – Los Angeles Chargers (Sonntag, 19.05 Uhr), Chicago Bears – Philadelphia Eagles (Sonntag, 22.40 Uhr) Alle Spiele live auf Puls 4, Pro 7 Maxx und DAZN

Überhaupt tappt man auf der Suche nach einem Super-Bowl-Favoriten heuer ein wenig im Dunkeln. Titelverteidiger Philadelphia rettete sich in letzter Sekunde ins Play-off, ist am Sonntag im Einsatz. Die New Orleans Saints, Los Angeles Rams, New England Patriots und Kansas City Chiefs waren im Grunddurchgang eine Klasse für sich, Play-offs haben aber eigene Gesetze. Nur eines ist fix: Es bleibt dabei, dass kein Team im eigenen Stadion Super-Bowl-Sieger wird. Die Atlanta Falcons haben das Play-off verpasst...