© GEPA pictures

Eigentlich hätte es ein Footballfest werden sollen. Am Ende wurde die Partie aber abgebrochen.

Das Freundschaftsspiel zwischen den Graz Giants und den Amsterdam Crusaders musste beim Stand von 31:21rund zwei Minuten vor dem eigentlichen Spielende beendet werden.

Nach einem Touchdown der Grazer wurde gerangelt, ehe ein Amsterdam-Spieler Giants-Linebacker Thomas Schnurrer ohne Grund direkt an der Facemask, dem Gitter des Helmes, zu Boden schmiss. Eine gefährliche Aktion in der Nacken/Kopf-Gegend, die auch in der National Football League (NFL) ganz hart bestraft wird und nicht gesehen werden möchte.

Am Ende gab es aber doch noch ein Shakehands beider Teams.